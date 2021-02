TV7Benevento : Social: Pagliarulo (Anpi), 'allarme antisemitismo e razzismo, presenza neofascisti debordante' (3)... - TV7Benevento : Social: Pagliarulo (Anpi), 'allarme antisemitismo e razzismo, presenza neofascisti debordante' (2)... - TV7Benevento : Pagliarulo (Anpi): 'Allarmati, presenza neofascisti e razzisti sui social è debordante'... - fisco24_info : Pagliarulo (Anpi): 'Allarmati, presenza neofascisti e razzisti sui social è debordante': Neofascismo, antisemitismo… - soteros1 : RT @marco_gervasoni: ?????????????? Anpi, Gianfranco Pagliarulo: 'Antifascismo assente dal discorso di Draghi. Ma servono provvedimenti urgenti' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagliarulo Anpi

la Repubblica

Il presidente dell'Associazione nazionale partigiani: 'Il premer agisca per rendere completamente antifascista lo Stato italiano'. E si dice ...Michele Petraroia, presidente del Coordinamento Basilicata dell'ha inviato una lettera al presidente nazionale, Gianfrancoin vista della marcia per la cultura e il lavoro r - esistenza resiliente" in programma sabato 20 febbraio nella città di Matera. Di seguito la nota integrale. Caro ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Neofascismo, antisemitismo, razzismo: "c'è un allarme" da non sottovalutare che "non può più trovare impreparata la nostra Repubblica". Occorre, per questo, "un miglioramen ...(Adnkronos) - "Il discriminato è sempre una figura socialmente debole: un omosessuale picchiato, una signora molto anziana che viene dai lager, come nel caso di Liliana Segre. E questo la dice lunga s ...