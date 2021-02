Ora di Battista nega tutto: “No a scissioni. Conte un galantuomo, avevo detto sì a un ministero” (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro di Battista si toglie qualche sassolino dalla scarpa e colpisce a destra e a manca, tutti: il Movimento 5 stelle, gli alleati di governo, gli (ex?) nemici dell’M5s, e alcuni che – secondo lui – sarebbero i burattinai della crisi. Ormai si sa, l’ex deputato 5 Stelle non ha digerito l’aver dato la fiducia al governo Draghi, e (forse ancora di più), non accetta di governare con Renzi e Berlusconi. Lo ripete lui stesso nella diretta Facebook di poche ore fa. Ricorda di quando sia andato sotto casa di Belusconi a leggere la sentenza con la quale è stato condannato il suo braccio destro Marcello dell’Utri, racconta di come – sempre secondo lui – il cavaliere sia stato figura chiave nella trattativa Stato Mafia. Del leader di Italia Viva racconta di come lui ne prenda sempre le distanze tanto da aver rifiutato per ben due volte un ministero (nel ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro disi toglie qualche sassolino dalla scarpa e colpisce a destra e a manca, tutti: il Movimento 5 stelle, gli alleati di governo, gli (ex?) nemici dell’M5s, e alcuni che – secondo lui – sarebbero i burattinai della crisi. Ormai si sa, l’ex deputato 5 Stelle non ha digerito l’aver dato la fiducia al governo Draghi, e (forse ancora di più), non accetta di governare con Renzi e Berlusconi. Lo ripete lui stesso nella diretta Facebook di poche ore fa. Ricorda di quando sia andato sotto casa di Belusconi a leggere la sentenza con la quale è stato condannato il suo braccio destro Marcello dell’Utri, racconta di come – sempre secondo lui – il cavaliere sia stato figura chiave nella trattativa Stato Mafia. Del leader di Italia Viva racconta di come lui ne prenda sempre le distanze tanto da aver rifiutato per ben due volte un(nel ...

