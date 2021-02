Napoli, esami di Osimhen con esito negativo. Il comunicato (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen, uscito in barella dal Gewiss Stadium nella gara persa nel pomeriggio con l’Atalanta: “Victor Osimhen, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-Napoli, si è sottoposto a esami con esito negativo.Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l’osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico”. Osimhen, esami con esito negativo. Victor resterà a Bergamo in osservazione fino a domani. https://t.co/iCVoqzBwpo pic.twitter.com/C6wDDlFjOJ — Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 21, 2021 Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor, uscito in barella dal Gewiss Stadium nella gara persa nel pomeriggio con l’Atalanta: “Victor, in seguito all’infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-, si è sottoposto acon.Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l’osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico”.con. Victor resterà a Bergamo in osservazione fino a domani. https://t.co/iCVoqzBwpo pic.twitter.com/C6wDDlFjOJ — Official SSC(@ssc) February 21, 2021 Foto: Instagram ...

