Movida | feste e assembramenti | notte da delirio in centro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Gente per strada, locali aperti contro le restrizioni,. Moltissime le segnalazioni nelstorico. Decine i multati A Napoli, nella serata di ieri, sabato 20 febbraio, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

fanpage : Una notte da delirio. - massimo09421979 : RT @fanpage: Una notte da delirio. - pleopizzi : RT @fanpage: Una notte da delirio. - mickycaruso : RT @fanpage: Una notte da delirio. - LorenzoSchiliro : RT @fanpage: Una notte da delirio. -

Ultime Notizie dalla rete : Movida feste

Fanpage.it

, sold out a piazza Bellini: presenze come in era pre Covid/Video 20 febbraio 2021 Folla sul lungomare di Napoli, area transennata: le immagini 20 febbraio 2021 'Ogni giorno è così, centinaia e ...Fanno notizia anche gli interventi delle autorità per sanzionareprivate. Curioso quanto ... Chiusura temporanea nei luoghi dellaPalermo a caccia della terza vittoria consecutiva, contro il Catanzaro torna dal primo minuto capitan Santana . Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Catanzaro, valevole per la 26a giornat ...•• All’interno delle mura di casa avevano deciso di ricreare l’atmosfera da movida sfrenata e trasgressiva pre-lockdown: cocktail... Scopri di più ...