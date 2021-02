Microsoft resta concentrata sul cloud gaming: "Potremo realizzare esperienze ritenute impossibili" (Di domenica 21 febbraio 2021) Il cloud gaming non è ancora diventato un argomento di conversazione affermato fra i videogiocatori, anzi...forse a causa del recente comportamento di Google, la quale ha disposto la chiusura dei propri studi first-party atti alla creazione di giochi per il suo servizio Google Stadia, è possibile che sia diventato ancora più secondario di quanto non fosse all'inizio. Nonostante questo "piccolo" contrattempo, le altre compagnie che stanno investendo tempo e risorse nel cloud gaming, stanno ottenendo dei risultati non indifferenti. NVIDIA GeForce Now è in continua espansione, Amazon Luna, sebbene in early access, non se la sta cavando male e xcloud di Microsoft è un eccellente plusvalore al servizio Game Pass. Forse il cloud gaming non è ancora ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilnon è ancora diventato un argomento di conversazione affermato fra i videogiocatori, anzi...forse a causa del recente comportamento di Google, la quale ha disposto la chiusura dei propri studi first-party atti alla creazione di giochi per il suo servizio Google Stadia, è possibile che sia diventato ancora più secondario di quanto non fosse all'inizio. Nonostante questo "piccolo" contrattempo, le altre compagnie che stanno investendo tempo e risorse nel, stanno ottenendo dei risultati non indifferenti. NVIDIA GeForce Now è in continua espansione, Amazon Luna, sebbene in early access, non se la sta cavando male e xdiè un eccellente plusvalore al servizio Game Pass. Forse ilnon è ancora ...

