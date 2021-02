Maturità 2021 | maxi orale e discussione di un elaborato interdisciplinare | sei d’accordo? Vota il sondaggio VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha reso note le modalità dell'esame di Stato di secondo ciclo per il. Come per il 2020 ci sarà uncon ladi unall'inizio del colloquio. Manca solo il parere del CSPI per l'ufficialità e l'emanazione dell'ordinanza ministeriale. L'articolodi un: seiil