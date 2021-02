Luisa Ranieri | chi è l’attrice che interpreta Lolita Lobosco

(Di domenica 21 febbraio 2021)è una bellissima e bravissima attrice napoletana, nata a Napoli il 16 dicembre 1973. In molti sanno che è la compagna di Luca Zingaretti, storico interprete del Commissario Montalbano. I due attori si sono sposati il 23 giugno 2012 e dalla loro unione sono nate due bambine, Emma e Bianca. Il loro amore è nato proprio sul set della mini serie Cefalonia, portando Luca Zingaretti alla separazione dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico., dopo un’infanzia non proprio serena, segnata dal divorzio dei genitori, decide di intraprendere la carriera di attrice, iniziando così una costellata da importantizioni cinematografiche e da conduzioni televisive di grande successo. Debutta nel 2001 nel film di Leonardo Pieraccioni Il principe e il ...

torna in tv: prima ospite del salotto di Domenica In di Mara Venier e poi in prima serata nei panni di Lolita Lobosco. Intervistata dal quotidiano Il Mattino, l'attrice si è soffermata ...Uno dei suoi ultimi lavori lo vede impegnato , insieme ae Lunetta Savino , nella serie Lolita Lobosco . >> Chi è: carriera e vita privata dell'attrice italiana Filippo ...