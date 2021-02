Live Benevento-Roma 0-0 | espulso Glik | entra Dzeko

AsRoma_Latino : RT @forzaroma: 68' - Cambio nel Benevento: fuori Caprari, dentro Insigne #BeneventoRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - forzaroma : 68' - Cambio nel Benevento: fuori Caprari, dentro Insigne #BeneventoRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - forzaroma : 58' - Sostituzione nella Roma: fuori Veretout, dentro Dzeko. Cambia anche il Benevento: Caldirola rileva Viola… - zazoomblog : Benevento Roma 0-0 LIVE: giallorossi in controllo - #Benevento #LIVE: #giallorossi - forzaroma : 57' - Espulso Glik! Doppia ammonizione per il centrale del Benevento, che commette un altro fallo su Mkhitaryan. Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

Allo stadio Vigorito, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...46' - Ildarà il calcio d'inizio. Nessuna sostituzione nell'intevallo 45' + 1 - Fine primo tempo 45' - Pairetto ammonisce Glik per un fallo su Mkhitaryan. 42' - Occasione per il, con un colpo di testa ravvicinato di Barba. Pau Lopez è reattivo e blocca in tuffo 40' - Schiattarella prova a pescare Lapadula a centro area, provvidenziale l'anticipo in corner di FazioDopo il successo per 2-0 sul campo del Braga in Europa League, riparte il campionato della Roma di Fonseca, attesa dalla trasferta in Campania contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Come di consueto, ...Alle 20:45 il fischio d’inizio La Roma di Paulo Fonseca va a far visita al Benevento di Inzaghi per una sfida importante per la lotta ad un posto in Champions League: i giallorossi vogliono prepararsi ...