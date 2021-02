Limone, dovresti sempre congelarlo: scopri con noi perché (Di domenica 21 febbraio 2021) Ogni volta che compri i limoni poi dovresti subito congelarli. perché? Te lo diciamo noi spiegandoti tutti i vantaggi. Lo usiamo sulle fritture, per arricchire le insalate al posto dell’aceto, per cuocere le carni o anche in carapaci e tartare: che cosa c’è di più versatile del Limone? Tutte abbiamo sempre qualche Limone a portata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Ogni volta che compri i limoni poisubito congelarli.? Te lo diciamo noi spiegandoti tutti i vantaggi. Lo usiamo sulle fritture, per arricchire le insalate al posto dell’aceto, per cuocere le carni o anche in carapaci e tartare: che cosa c’è di più versatile del? Tutte abbiamoqualchea portata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

kithogws : @ollarehogws sai che dovresti invece provare come insalata finocchio limone e sale - _marti18 : Ma dopo aver tirato un limone a quello che in teoria ti piace non dovresti essere un attimo felice o almeno un po’… - lillydessi : Bevi acqua e limone al mattino? Ecco perché dovresti smettere subito - Mamma Style -