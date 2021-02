Le Poverelle e il coraggio di non girare lo sguardo

(Di domenica 21 febbraio 2021) «Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». Quante volte ci è capitato, anche solo per caso, di sentire più o meno distrattamente questa frase del Vangelo. Ma quando queste parole diventano vita, è quasi impossibile distrarsi. Nella primavera del 1995, a Kikwit l’amore è stato esattamente questo: un taglio sul vivo; la scelta di esserci, oltre la paura. Paura sì, per non dire terrore, per quella strana febbre emorragica che non lasciava scampo, esplosa con tanta forza da accendere i riflettori di tutto il mondo su quell’angolo d’Africa, nella regione sud-occidentale del Congo, in un villaggio ad almeno dieci ore di jeep dalla capitale Kinshasa, distante 520 chilometri e centinaia di buche, più simili a voragini, lungo strisce di terra senza asfalto, attraverso il verde rigoglioso della regione equatoriale.

Ultime Notizie dalla rete : Poverelle coraggio

FIN - Federazione Italiana Nuoto

'In piedi ', 'Insieme', 'In strada', 'Con', ha esortato con forza il neo arcivescovo. ... come Maria una madre sola e senza lavoro di Scampia, assistita dalle Suore; come la ...'In piedi ', 'Insieme', 'In strada', 'Con', ha esortato con forza il neo arcivescovo. ... come Maria una madre sola e senza lavoro di Scampia, assistita dalle Suore; come la ...Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione dei Decreti che porteranno agli altari Armida Barelli, fondatrice dei primi circoli della Gioventù femminile di Azione Cattolica, dell’Istituto Secolare ...