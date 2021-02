Lanuvio (Roma) – Scontro fra auto sulla Nettunese: morti e feriti (Di domenica 21 febbraio 2021) I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ieri pomeriggio è morta una donna di 80 anni. A scontrarsi tre auto sulla via Nettunense, nel territorio di Lanuvio, alle porte di Roma. L’anziana è deceduta dopo il trasporto in ospedale in codice rosso. Veicoli sequestrati. Incidente mortale sabato pomeriggio sulla via Nettunese a Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ieri pomeriggio è morta una donna di 80 anni. A scontrarsi trevia Nettunense, nel territorio di, alle porte di. L’anziana è deceduta dopo il trasporto in ospedale in codice rosso. Veicoli sequestrati. Incidente mortale sabato pomeriggiovia

MoliPietro : Lanuvio (Roma) – Scontro fra auto sulla Nettunese: morti e feriti - oldo_bis : RT @SofiaCalliano: Canile di Lanuvio (Roma) Appello per Nonno Luciano ?? - maolindas : RT @SofiaCalliano: Canile di Lanuvio (Roma) Appello per Nonno Luciano ?? - SandraCeradini : RT @SofiaCalliano: Canile di Lanuvio (Roma) Appello per Nonno Luciano ?? - bellissima2021 : RT @SofiaCalliano: Canile di Lanuvio (Roma) Appello per Nonno Luciano ?? -