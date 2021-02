Grande Fratello Vip Spin Off | quello che Mediaset dovrebbe fare

Leggi su biccy

(Di domenica 21 febbraio 2021) La quinta stagione delVip col suo doppio appuntamento settimanale regala a Canale 5 una ventata di ascolti che solo C’è Posta Per Te – nell’attuale programmazione – riesce a superare. Per questo motivo il reality, che avrebbe dovuto eleggere il proprio vincitore lo scorso 8 dicembre, ha posticipato la finale a lunedì 8 febbraio, poi a venerdì 26 febbraio ed infine a lunedì 1^ marzo. Le dinamiche interne, checché ne dicano i detrattori, sono ancora molte, fra tutte la rottura della Rosmello e l’avvicinamento di Rosalinda ad Andrea Zenga con annessa gelosia di Dayane Mello. Una “trama” molto simile all’ultima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna che – dato il successo – convinse gli autori a realizzare in tempo zero unooff dal titolo El Tiempo del Descuento, che rivide parte del cast rientrare in casa per un ...