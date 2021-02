Grande Fratello Vip, nella notte arriva il chiarimento fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Di domenica 21 febbraio 2021) Nonostante fra loro l’amicizia sembrava essere finita, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono lasciate andare a un nuovo chiarimento. Le due inquiline si sono allontanate dopo l’avvicinamento di Rosalinda a Andrea Zenga. Dayane non ha accettato pienamente la scelta dell’amica di viversi il nuovo rapporto senza prima affrontare la relazione che ha all’esterno, e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 21 febbraio 2021) Nonostante fra loro l’amicizia sembrava essere finita,si sono lasciate andare a un nuovo. Le due inquiline si sono allontanate dopo l’avvicinamento dia Andrea Zenga.non ha accettato pienamente la scelta dell’amica di viversi il nuovo rapporto senza prima affrontare la relazione che ha all’esterno, e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - pastadirafano : RT @Hogliannicheho: Il primo marzo organizzo un “il grande fratello è finalmente finito e possiamo smetterla di trovarci in tl tutti gli ha… - littlet31856797 : RT @noiosity: La toccano molto bene, ieri abbiamo visto tutti ma tanto lunedì ribalteranno tutto. Viva la España #exrosmello @marototuit… -