GF Vip | Rosalinda e Andrea Zenga | rapporto intimo nella notte? Video

Non c'è pace per le (ex) Rosmello al Grande Fratello. L'amicizia traCannavò e Dayane Mello non sembra assestarsi nemmeno dopo il chiarimento avuto durante l'ultima serata decisamente goliardica a tema Bridgerton. Complice qualche ...Cannavò delusa da Dayane Mello: "Non credo di meritarmi questo" Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, il rapporto traCannavò e Dayane Mello , sembrava inevitabilmente compromesso. In realtà, proprio nella serata di ieri, dopo aver passato giorni interi ad ignorarsi, le due coinquiline ...SI fa sempre più intricato il quadro delle Rosmello al Grande Fratello Vip, soprattutto alla luce del loro ultimo chiarimento ...La neo-coppia del reality show di Alfonso Signorini si è lasciata andare a un momento di pura passione? Il filmato sta facendo il giro del web ...