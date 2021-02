Filippo di Edimburgo ricoverato: il principe resta in ospedale, Carlo in vista esce in lacrime (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il duca di Edimburgo, il principe consorte Filippo, marito della Regina Elisabetta resta in ospedale. A decicderlo lo staff del King Edward VII che hanno deciso di prolungare il ricovero come misura extra-precauzionale. Filippo si trova ricoverato dallo scorso martedì sera a causa di un non precisato malessere. Fonti interne a Buckingham Palace hanno escluso che si tratti di Covid-19, anche perché il principe e la Regina sono stati vaccinati lo scorso gennaio. Di qualunque natura si tratti il malessere che ha colpito il duca di Edimburgo, i medici reali devono essersi allarmati per predisporre il ricovero a Londra. Filippo ed Elisabetta infatti si trovavano nel castello di Windsor quando è accaduto. In tutto il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il duca di, ilconsorte, marito della Regina Elisabettain. A decicderlo lo staff del King Edward VII che hanno deciso di prolungare il ricovero come misura extra-precauzionale.si trovadallo scorso martedì sera a causa di un non precisato malessere. Fonti interne a Buckingham Palace hanno escluso che si tratti di Covid-19, anche perché ile la Regina sono stati vaccinati lo scorso gennaio. Di qualunque natura si tratti il malessere che ha colpito il duca di, i medici reali devono essersi allarmati per predisporre il ricovero a Londra.ed Elisabetta infatti si trovavano nel castello di Windsor quando è accaduto. In tutto il ...

