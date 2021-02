Così ABC ha sfruttato il ban di Facebook in Australia per diventare l’app più scaricata

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 21 febbraio 2021) E se – in fondo – il ban diai post con news insi rivelasse, alla fine, un toccasana per il mondo dei giornali? Pensiamo al caso di ABC News, il network che intrasmette non soltanto in tv e in radio, ma anche attraverso il proprio sito web. Da quando, nella scorsa settimana,ha deciso di bannare le notizie dai feed del proprio social network come ritorsione rispetto all’iter – ormai in fase di approvazione – della legge che regola i rapporti tra editori e grandi piattaforme web indi ABC è diventata quella piùnel Paese, superando – per un certo periodo di tempo – anche i download della stessa app di. LEGGI ANCHE >inè ...