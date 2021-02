Cortina 2021, oggi ultimo slalom al Col Drusciè per prendersi l'oro più brillante (Di domenica 21 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – ultimo slalom a Cortina. oggi tocca agli uomini (Dirette Tv 10 e 13.30) sfidare il Col Drusciè su una pista che perfino un Maestro come Giorgio Rocca è lieto di voler affrontare solo come apripista. La storia dei grandi eventi italiani dimostra che sul podio c’è spazio per tutti, per i grandi favoriti che qui a Cortina, forse proprio tranne gli azzurri, hanno rispettato i pronostici, ma anche per qualche outsider a caccia del suo riscatto o quarto d’ora di notorietà. Signori dei pali Svizzera, Norvegia, Francia e Austria, i big non staranno a guardare: da Ramon Zenheusern, a Sebastian Foss Solevagg a Clement Noel, passando per Marco Schwarz, leader del ranking di specialità e non sazio del suo oro in combinata, è ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino –tocca agli uomini (Dirette Tv 10 e 13.30) sfidare il Colsu una pista che perfino un Maestro come Giorgio Rocca è lieto di voler affrontare solo come apripista. La storia dei grandi eventi italiani dimostra che sul podio c’è spazio per tutti, per i grandi favoriti che qui a, forse proprio tranne gli azzurri, hanno rispettato i pronostici, ma anche per qualche outsider a caccia del suo riscatto o quarto d’ora di notorietà. Signori dei pali Svizzera, Norvegia, Francia e Austria, i big non staranno a guardare: da Ramon Zenheusern, a Sebastian Foss Solevagg a Clement Noel, passando per Marco Schwarz, leader del ranking di specialità e non sazio del suo oro in combinata, è ...

