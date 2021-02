C'è posta per te: un aiuto economico e un nuovo lavoro per Giuseppe (Di domenica 21 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio a C'è posta per te è stata raccontata la storia di una famiglia siciliana, in gravi difficoltà economiche. Scrive al programma il capofamiglia, Giuseppe, che vuol fare una sorpresa a sua moglie, Maria visto che, a causa dei loro problemi economici, non riesce mai a fargli un regalo. La sorpresa per Maria è Stefano De Martino. Una famiglia con gravi problemi economici Giuseppe, di professione fabbro, si è trovato più volte a lavorare in nero, con diversi licenziamenti, senza, ovviamente, le tutele che riserva un contratto regolare. Questa sua precarietà non gli consente di portare la moglie fuori a cena o di fare dei regali a lei e ai loro tre figli, né di avere una casa tutta loro, dovendo accontentarsi di essere ospitati dai suoi genitori. Per comprare cibo e vestiti per i propri figli, l'uomo ha dovuto impegnare ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio a C'èper te è stata raccontata la storia di una famiglia siciliana, in gravi difficoltà economiche. Scrive al programma il capofamiglia,, che vuol fare una sorpresa a sua moglie, Maria visto che, a causa dei loro problemi economici, non riesce mai a fargli un regalo. La sorpresa per Maria è Stefano De Martino. Una famiglia con gravi problemi economici, di professione fabbro, si è trovato più volte a lavorare in nero, con diversi licenziamenti, senza, ovviamente, le tutele che riserva un contratto regolare. Questa sua precarietà non gli consente di portare la moglie fuori a cena o di fare dei regali a lei e ai loro tre figli, né di avere una casa tutta loro, dovendo accontentarsi di essere ospitati dai suoi genitori. Per comprare cibo e vestiti per i propri figli, l'uomo ha dovuto impegnare ...

