Carlo Verdone, quando il padre professore lo bocciò all'esame di cinema

Carlo Verdone, quando all'università il padre Mario Verdone lo bocciò ad un esame: i dettagli dell'accaduto. Un episodio davvero tragicomico della vita di Carlo Verdone è quello che lo vide, parecchi anni fa, bocciato ad un esame universitario dal suo stesso padre. Mario Verdone infatti era docente dell'Istituto Sperimentale di cinematografia, dove Carlo ha studiato.

