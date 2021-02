Carlo Verdone, il successo la chiave del suo malessere: grande sofferenza (Di domenica 21 febbraio 2021) Carlo Verdone ha rivelato di aver sofferto per il successo avuto come attore. Le dichiarazioni dell’attore romano. Bianco, Rosso e Verdone ha compiuto 40 anni e il protagonista, Carlo Verdone, sarà ospite a Domenica In. L’attore romano è un’icona del cinema italiano, ma il successo lo portò a soffrire. Come ha raccontato tempo fa al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 febbraio 2021)ha rivelato di aver sofferto per ilavuto come attore. Le dichiarazioni dell’attore romano. Bianco, Rosso eha compiuto 40 anni e il protagonista,, sarà ospite a Domenica In. L’attore romano è un’icona del cinema italiano, ma illo portò a soffrire. Come ha raccontato tempo fa al L'articolo proviene da Inews.it.

