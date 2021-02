Campedelli sbotta | “I vertici vogliono che il Chievo sparisca Li accontenteremo…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il Monza passa sul campo delVerona grazie a un gol di Mario Balotelli, ma l'arbitraggio fa discutere. Ai gialloblu non è piaciuta la decisione di espellere Garritano. L'episodio ha dato il via a riflessioni piuttosto drastiche da parte del presidente Luca.FURIAIl numero uno delsi lascia andare a considerazioni davvero drastiche. Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it: "Su Garritano c’è stata un’entrata da codice penale, come si dice in questi casi. Questo ci ha danneggiato anche perché adesso ha una bella distorsione e non so per quanto ne avrà. In quella situazione l’arbitro ha fatto continuare l’azione in maniera veramente per me inspiegabile. A questo punto inizio a pensare che ilsia meglio se, perché, se questo è quello che ...