“Avrei dato i miei organi per lei” La confessione di Ilaria D’Amico che gela tutti | Silvia Toffanin incredula Tutti i fatti

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 21 febbraio 2021)ha presenziato all’ultima puntata di Verissimo. Durante la messa in onda del rotocalco televisivo ha avuto modo di parlare in modo approfondito di un argomento che le sta molto a cuore. La giornalista, come sappiamo, è il volto di svariati programmi a tema sportivo. Per la precisione, nel corso del tempo, per fare solo qualche esempio, ha condotto trasmissioni quali “Italia che vai”, “Sky Calcio show”, “Mondiali di calcio 2002” e “Champions League”. Molto apprezzata, quindi, dagli appassionati del pallone, ha sempre dimostrato una grande professionalità e un autentico interesse per questo sport. Non a caso, poi, ha anche scelto come compagno di vita uno speciale rappresentante di questa disciplina ovvero il portiere Gigi Buffon. Tuttavia, a causa di alcuni problemi famigliari, è stata costretta a interrompere momentaneamente ...