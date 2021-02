Anne Hathaway svela una curiosità sul suo ruolo ne Il Diavolo Veste Prada

(Di domenica 21 febbraio 2021)la scorsa settimana è tornata in prima serata su Canale 5 con l’ennesima replica de Ile proprio in merito a quel film, ieri, ha rivelato un aneddoto curioso che la riguarda. Ospite dell’ultima puntata dell’edizione americana di RuPaul’s Drag Race, l’attrice per motivare le Queen rimaste in gara ha ricordato che ha dovuto faticare parecchio per accaparrarsi ildi Andy Sachs, dato che era la nona scelta. “Ero la nona scelta, ma ce l’ho fatta. Tenete duro. Non mollate mai!“. La prima scelta del regista per ildi Andy Sachs, infatti, era Rachel McAdams seguita da Emily Blunt, a cui è stato poi affidato ildell’altra assistente di Miranda Priestly, ovvero Emily Charlton. La stessa Miranda inizialmente non ...

Anne Hathaway non era assolutamente la prima scelta per il ruolo che le ha dato la fama globale. Il film in questione è Il diavolo veste Prada e, addirittura, l'attrice era soltanto la nona scelta per ...