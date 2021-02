Accettate con serenità (ed educazione) chi la pensa diversamente da voi (Di domenica 21 febbraio 2021) Diversi anni fa avrei avuto difficoltà ad immaginare quanto il calcio sarebbe diventato la trama dei miei desideri, dei miei ricordi e soprattutto delle mie aspirazioni. Il derby di Liverpool va all’Everton di Ancelotti ed esserne felice mi fa sorridere perché i vincoli che questo gioco genera rimangono imperscrutabili – cosa ho in comune con i Toffees? Poco. Ma – d’altra parte – cosa ho in comune con il resto del mondo, vicino e lontano? Lo stesso minuscolo poco. Questo limite tra fratellanza e solitudine è il gioco mentale che il calcio ci dimostra e che di questo sport mi affascina. Ciò che ancora di più mi fa sorridere è l’inaspettata insofferenza di tanti nei confronti del semplice atto di esternare questa prospettiva, di raccontarne i motivi. Vincenzo Imperatore, ad esempio, è autore di un pezzo comparso su Il Fatto Quotidiano in cui tale insofferenza è stata tramutata in una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Diversi anni fa avrei avuto difficoltà ad immaginare quanto il calcio sarebbe diventato la trama dei miei desideri, dei miei ricordi e soprattutto delle mie aspirazioni. Il derby di Liverpool va all’Everton di Ancelotti ed esserne felice mi fa sorridere perché i vincoli che questo gioco genera rimangono imperscrutabili – cosa ho in comune con i Toffees? Poco. Ma – d’altra parte – cosa ho in comune con il resto del mondo, vicino e lontano? Lo stesso minuscolo poco. Questo limite tra fratellanza e solitudine è il gioco mentale che il calcio ci dimostra e che di questo sport mi affascina. Ciò che ancora di più mi fa sorridere è l’inaspettata insofferenza di tanti nei confronti del semplice atto di esternare questa prospettiva, di raccontarne i motivi. Vincenzo Imperatore, ad esempio, è autore di un pezzo comparso su Il Fatto Quotidiano in cui tale insofferenza è stata tramutata in una ...

