Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 18:30 (Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIO 2021 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LOCALITA’ SAN VITO, LA STRADA E’ CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, L’INCIDENTE E’ AVVENUTO AL KM 98 E HA VISTO COINVOLTE DUE MOTO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. CIRCOLazioNE ANCORA PARTICOLARMENTE INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE I COMUNI DI FRASCATI, CASTEL GANDOLFO, ALBANO, GENZANO E VELLETRI. TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE LUNGO IL LITORALE, NELLO SPECIFICO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA E PIU’ A SUD IN PROSSIMITA’ DI ANZIO E ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LOCALITA’ SAN VITO, LA STRADA E’ CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, L’INCIDENTE E’ AVVENUTO AL KM 98 E HA VISTO COINVOLTE DUE MOTO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. CIRCONE ANCORA PARTICOLARMENTE INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLINI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE I COMUNI DI FRASCATI, CASTEL GANDOLFO, ALBANO, GENZANO E VELLETRI. TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE LUNGO IL LITORALE, NELLO SPECIFICO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA E PIU’ A SUD IN PROSSIMITA’ DI ANZIO E ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Via della Magliana, segnalato traffico rallentato per incidente in prossimità del Viadotto della Maglian… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 02 - 2021 ore 17:30 PROSEGUE IL PROGETTO SCHOOL RIDE LAZIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA: I BENEFICIARI ...

Primavera anticipata e zona gialla: ristoranti sold - out a Roma, folla a Napoli ... per il controllo sul rispetto delle misure anti Covid e per la viabilità. 'Nelle località balneari ... Il litorale ha toccato incassi pari a 4 milioni di euro, mentre Roma e dintorni 14,5 milioni, con ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera PROSEGUE IL PROGETTO SCHOOL RIDE LAZIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI: I BENEFICIARI ...... per il controllo sul rispetto delle misure anti Covid e per la. 'Nelle località balneari ... Il litorale ha toccato incassi pari a 4 milioni di euro, mentree dintorni 14,5 milioni, con ...