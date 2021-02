Vanno a vivere tutti e 4 insieme per formare una “bolla covid”: la mamma scappa col fidanzato della figlia (Di sabato 20 febbraio 2021) Ha scelto una nuova vita insieme al compagno di sua figlia, nonostante quest’ultima abbia avuto un figlio da lui. Georgina Aldridge, 44 anni, era spostata con Eric, 56 anni e il loro matrimonio è durato 10 anni. Almeno fino a quando Georgina non ha incontrato Ryan Shelton, il fidanzato della figlia 24enne, Jess. I 4 avevano deciso di stare insieme, nella casa di Eric e Gerogina a Stow-on-the-Wold, Gloucestershire, per formare una “bolla” covid-19. Lì è cominciata la storia. Stando al Sun, la 44enne ha mandato alla figlia una serie di messaggi per spiegare l’inizio di questo nuovo amore. In uno dei messaggi, la mamma spiega alla figlia di aver “resistito” per tre anni alla corte del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ha scelto una nuova vitaal compagno di sua, nonostante quest’ultima abbia avuto un figlio da lui. Georgina Aldridge, 44 anni, era spostata con Eric, 56 anni e il loro matrimonio è durato 10 anni. Almeno fino a quando Georgina non ha incontrato Ryan Shelton, il24enne, Jess. I 4 avevano deciso di stare, nella casa di Eric e Gerogina a Stow-on-the-Wold, Gloucestershire, peruna “-19. Lì è cominciata la storia. Stando al Sun, la 44enne ha mandato allauna serie di messaggi per spiegare l’inizio di questo nuovo amore. In uno dei messaggi, laspiega alladi aver “resistito” per tre anni alla corte del suo ...

