Trentalange | tra il Var a chiamata e i social | “Siamo pronti a sperimentare”

Dopo essere diventato il nuovo numero uno degli arbitri battendo Marcello Nicchi, Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera annunciando novità sul fronte dei direttori di gara ma anche in ottica dell'applicazione del Var.

"Var a chiamata? Non si conosce ciò che non si sperimenta, però non decide l'Aia ma l'Ifab. Siamo disponibili a essere un laboratorio permanente. Rincorriamo sempre il calcio, che andrebbe anticipato... mi accontenterei di raggiungerlo", ha detto Trentalange aprendo alla possibilità di sperimentare nuove opzioni sull'applicazione della tecnologia. "Abbiamo perso seimila arbitri in ..."

