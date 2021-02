Sci alpino, Martina Peterlini: “Contenta a metà della mia seconda manche, sensazioni comunque migliori” (Di sabato 20 febbraio 2021) Una buona seconda manche per Martina Peterlini nello slalom femminile valido per i Mondiali 2021 di sci alpino. Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo (Italia) l’azzurra chiuderà attorno alla 20ma posizione la gara iridata, avendo messo in mostra una bella sciata nella parte alta, commettendo qualche errore però nel finale che non le ha permesso di recuperare ulteriore terreno, dopo che la run-1 l’aveva vista concludere in 25ma piazza. “Nella prima manche ho fatto fatica e quando non trovi il ritmo su questa neve così aggressiva non fai velocità“, le parole di Peterlini ai microfoni della Rai. “Sapevo di poter fare bene in questa seconda manche, ho avuto sensazioni migliori, anche se poi sul ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Una buonapernello slalom femminile valido per i Mondiali 2021 di sci. Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo (Italia) l’azzurra chiuderà attorno alla 20ma posizione la gara iridata, avendo messo in mostra una bella sciata nella parte alta, commettendo qualche errore però nel finale che non le ha permesso di recuperare ulteriore terreno, dopo che la run-1 l’aveva vista concludere in 25ma piazza. “Nella primaho fatto fatica e quando non trovi il ritmo su questa neve così aggressiva non fai velocità“, le parole diai microfoniRai. “Sapevo di poter fare bene in questa, ho avuto, anche se poi sul ...

