Roma, Cristante out col Benevento: ecco la formazione (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma - Niente da fare, la Roma non avrà Bryan Cristante per la gara di domani contro il Benevento . Il centrocampista nella rifinitura di questa mattina ha provato a recuperare dalla lombalgia ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021)- Niente da fare, lanon avrà Bryanper la gara di domani contro il. Il centrocampista nella rifinitura di questa mattina ha provato a recuperare dalla lombalgia ...

pisto_gol : Cristante (Roma) e Lazzari (Lazio) sono stati sanzionati con una giornata di squalifica Trova le differenze ????? - forzaroma : Roma, #Cristante non recupera: il centrocampista out col Benevento #ASRoma - LAROMA24 : Benevento-Roma, niente da fare per Cristante: pronto Fazio #AsRoma - romanewseu : Non solo #Ibañez, la Roma perde anche# Cristante: per il #Benevento scalda i motori #Fazio #ASRoma #RomanewsEU… - siamo_la_Roma : ? Niente da fare per #Cristante ? Il giocatore non ci sarà contro il #Benevento ?? #Fazio e #JuanJesus come soluzion… -