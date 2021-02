Quanto è importante iniziare con il piede giusto una relazione? (Di sabato 20 febbraio 2021) Trovare un partner non è facile e trovare il partner giusto per tutta la vita è enormemente difficile. Quali sono le caratteristiche più rilevanti all’inizio di una relazione che possa presagire un futuro sano e duraturo per la coppia? È evidente che la maggior parte delle persone desiderano trovare il partner ideale, ma prima vediamo cosa significa amare in modo sano. Adler sosteneva che un individuo “sano” è una persona in grado di raggiungere la pienezza esistenziale in tre macroaree. Riesce a convivere e stabilire relazioni sociali, a gestire adeguatamente relazioni sentimentali ed emozioni ed infine è in grado di assumersi le proprie responsabilità. Ad esempio un individuo che riesce a gestire le sue relazioni con gli altri e nello stesso tempo mantiene un’adeguata relazione amorosa con il proprio partner. Per entrambe le ... Leggi su dilei (Di sabato 20 febbraio 2021) Trovare un partner non è facile e trovare il partnerper tutta la vita è enormemente difficile. Quali sono le caratteristiche più rilevanti all’inizio di unache possa presagire un futuro sano e duraturo per la coppia? È evidente che la maggior parte delle persone desiderano trovare il partner ideale, ma prima vediamo cosa significa amare in modo sano. Adler sosteneva che un individuo “sano” è una persona in grado di raggiungere la pienezza esistenziale in tre macroaree. Riesce a convivere e stabilire relazioni sociali, a gestire adeguatamente relazioni sentimentali ed emozioni ed infine è in grado di assumersi le proprie responsabilità. Ad esempio un individuo che riesce a gestire le sue relazioni con gli altri e nello stesso tempo mantiene un’adeguataamorosa con il proprio partner. Per entrambe le ...

