Posillipo | interrotta una festa a via Orazio Sanzionate 38 persone

(Di sabato 20 febbraio 2021): La polizia ha sanzionato 38intente a festeggiare un compleanno in un appartamento a via. Ieri sera gli agenti del Commissariatoe dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in viaper una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. I poliziotti, giunti

Il Mattino

Gli agenti del Commissariatoe dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un'...

Posillipo: La polizia ha sanzionato 38 persone intente a festeggiare un compleanno in un appartamento a via Orazio.

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo e dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione di schiamaz ...