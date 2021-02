Pomezia, il mercato cambia ‘location’. Il Sindaco: ‘E’ una vittoria per tutti’ (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e la vice Sindaco Simona Morcellini hanno fatto visita questa mattina agli operatori del mercato di Pomezia. Dallo scorso 6 febbraio i banchi del mercato hanno lasciato via Orazio per spostarsi tra piazza San Benedetto da Norcia, via Varrone, largo Columella e via Salvo d’Acquisto. La ricollocazione, che è stata anche l’occasione per ridisegnare la mappatura delle concessioni, mira a valorizzare l’identità storica, commerciale e culturale del mercato di Pomezia restituendo al traffico veicolare via Orazio, in modo da aumentare la sicurezza stradale e recuperare parcheggi. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese mercato comunale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) IldiAdriano Zuccalà e la viceSimona Morcellini hanno fatto visita questa mattina agli operatori deldi. Dallo scorso 6 febbraio i banchi delhanno lasciato via Orazio per spostarsi tra piazza San Benedetto da Norcia, via Varrone, largo Columella e via Salvo d’Acquisto. La ricollocazione, che è stata anche l’occasione per ridisegnare la mappatura delle concessioni, mira a valorizzare l’identità storica, commerciale e culturale deldirestituendo al traffico veicolare via Orazio, in modo da aumentare la sicurezza stradale e recuperare parcheggi. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglesecomunale ...

