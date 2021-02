Pochettino | “Dobbiamo battere il Monaco se vogliamo restare in corsa per il titolo”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del PSG, Mauricio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il. Archiviato il trionfo del Camp Nou, per il PSG è tempo di pensare alla Liga. Queste le sue parole: “dare il massimo peruna squadra fortissima, i giocatori sono molto concentrati, la partita contro il Barcellona ci ha dimostrato che giocare di squadra e con intensità ci permette dichiunque. La nostra sfida è mettere la stessa intensità in questa partita contro il, e anche in tutte le partite, indipendentemente dalla competizione. La partita di domani è importante, siamo distanti 5 punti.. Pernellaaldevi vincere domani”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Dobbiamo

alfredopedulla.com

...ha fatto il punto sulla sfida con uno sguardo anche alla gara di ritorno: 'Non ... Sicuramente, però, sono contento della nostra prestazione e del risultato, ma nonpensare di aver ......deve ancora sciogliere il dubbio sulla presenza di Verratti : 'Quelle di Ney e Angel sono assenze pesanti per la squadra. Per quanto riguarda Marco,fare un passo alla volta. ...Mourinho è diventato allenatore del Tottenham quindici mesi fa, ma l’attuale nono posto in classifica epuò dar vita a dei ripensamenti."Abbiamo fatto una buona prestazione, sapendo sempre che la gara si svolge sui 180 minuti. Sono felice del risultato, ci da' fiducia per affrontare ...