Pagelle Pisa-Empoli 1-1 | voti e tabellino | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lee ildi, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di, in cui le due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando 1-1: all’iniziale vantaggio nerazzurro realizzato da Birindelli ha risposto la marcatura di Zurkowski nella ripresa. Con il quarto pareggio consecutivo i ragazzi di Dionisi restano in vetta alla classifica con 45 punti, mentre gli uomini di D’Angelo agganciano il Pordenone al decimo posto a quota 32. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-1-2): Gori 6; Birindelli 7 (81? Belli sv), Caracciolo 6,5, Varnier 6, Beghetto 5,5; Gucher 6 (90+1? Quaini sv), De Vitis 5,5 (81? Mastinu sv), Mazzitelli 5,5 (65? Vido 5,5); Siega 6,5, Palombi 6 (65? Marin ...