Pagelle Genoa Verona | TOP e FLOP del match VOTI

(Di sabato 20 febbraio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Barak, Zappacosta: Czyborra, LasagnaAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Verona, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Verona, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - infoitsport : Primavera, le pagelle di Genoa-Torino 0-1: Celesia convince, l’assist è di Gyimah - Toro_News : ?? | LE PAGELLE Ecco le pagelle di #GenoaTorino: #Celesia e #Vianni decisivi. Bene anche #Gyimah #PrimaveraTim - infoitsport : Torino-Genoa, le pagelle: difesa super e Goldaniga top. Voti negativi all’attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:......30 Fiorentina - Spezia (- tabellino ) 20.45 Cagliari - Torino (- tabellino ) Sabato 20 febbraio 15.00 Lazio - Sampdoria (- tabellino) 18.00- Verona (- ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Genoa Verona ...Il Torino perde dopo due buone prestazioni. Brutta partita dei graata che non hanno saputo imporsi contro una Fiorentina in difficoltà. Salvabile sicuramente Ferigra, male Aceto. SAVA 6: Di fatto l’un ...