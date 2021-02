Morto Mauro Bellugi | il ricordo di Barbara D’Urso | “Sei un esempio”

Leggi su ck12

(Di sabato 20 febbraio 2021)nel giorno del suo 71 compleanno. Solo qualche settimana fa era stato ospite diche oggi lo ricorda commossa sui social come un “grande uomo”. (Twitter)Il mondo del calcio è in lutto: oggi è scomparso all’età di 71 anni, ex calciatore di Inter, Bologna e Napoli.era stato ricoverato in ospedale nel mese di novembre perché aveva contratto il Covid-19. A causa di malattie pregresse e di alcune complicanze dovute al virus, gli furono amputate entrambe le gambe. Nonostante il destino beffardo,non ha mai perso il sorriso e la positività: il 18 gennaio scorso, in collegamento con Domenica Live dal suo letto di ospedale, cantava e scherzava con la ...