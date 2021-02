“Mio fratello Stefano, morto a 32 anni contro un guard rail non a norma: vogliamo giustizia” (Di sabato 20 febbraio 2021) La mamma Valeria non ha retto al dolore ed è morta a 55 anni qualche mese dopo l’incidente costato la vita al figlio. Il fratello e il papà di Stefano Iacobone, invece, si stanno ancora battendo per ottenere giustizia per la morte, a soli 32 anni, dell’ex campione di nuoto in un sinistro dalle conseguenze drammatiche evitabili. Era la notte del 21 marzo 2019. Stefano, originario di Cornaredo (Milano) ma da una decina d’anni residente in Bergamasca, intorno alle 2 stava tornando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro al ristorante Bacco Matto di Bergamo. Faceva il cameriere per arrotondare, mentre di giorno allenava i Master di nuoto nella piscina comunale, forte della sua esperienza in vasca che l’aveva portato anche a indossare la cuffia della Nazionale. Lungo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 febbraio 2021) La mamma Valeria non ha retto al dolore ed è morta a 55qualche mese dopo l’incidente costato la vita al figlio. Ile il papà diIacobone, invece, si stanno ancora battendo per ottenereper la morte, a soli 32, dell’ex campione di nuoto in un sinistro dalle conseguenze drammatiche evitabili. Era la notte del 21 marzo 2019., originario di Cornaredo (Milano) ma da una decina d’residente in Bergamasca, intorno alle 2 stava tornando a casa dopo aver concluso il turno di lavoro al ristorante Bacco Matto di Bergamo. Faceva il cameriere per arrotondare, mentre di giorno allenava i Master di nuoto nella piscina comunale, forte della sua esperienza in vasca che l’aveva portato anche a indossare la cuffia della Nazionale. Lungo ...

