Milan | tegola Mandzukic | problema muscolare e niente derby

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilperde altri pezzi in vista del: Marionon sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per la sfida con l'Inter prevista domenica pomeriggio per la 23^ giornata. Secondo quanto si apprende da diversi media, l'attaccante croato ha accusato une non si è allenato con il gruppo. Difficile possa recuperare per la partita contro i nerazzuzzi.Per la squadra rossonera si tratta di un'altra assenza piuttosto importante dopo lo stop che aveva già colpito Ismael Bennacer, infortunatosi in Europa League contro la Stella Rossa subendo una ricaduta. Al centrocampista algerino, adesso, si aggiunge anche il bomber croato. Entrambi assenti nel.caption id="attachment 1082363" align="alignnone" width="620" ...

Commenta per primo Il Milan perde altri pezzi in vista del derby: Mario Mandzukic non sarà a disposizione per la sfida con l'Inter. Altra tegola per Stefano Pioli, che aveva già dovuto fare i conti con l'infortunio di Bennacer. Problemi in casa Milan alla vigilia di uno dei derby più importanti degli ultimi anni: stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, la formazione rossonera dovrà fare a meno di Mario Mandzukic. Contro l'Inter, quindi, sarà Tonali, subentrato proprio a Bennacer, ad affiancare Kessie.