Mercato di via Piave, inaugurazione lunedì mattina in zona arancione (Di sabato 20 febbraio 2021) lunedì 22 febbraio, alle ore 9.30, sarà inaugurato il nuovo Mercato di via Piave dopo gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore al Commercio Dario Loffredo. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 febbraio 2021)22 febbraio, alle ore 9.30, sarà inaugurato il nuovodi viadopo gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore al Commercio Dario Loffredo. Consiglia

virginiaraggi : Abbiamo ripreso possesso di un garage di proprietà comunale, gestito in questi anni illegalmente. È proprio sotto l… - occhio_notizie : Salerno, lunedì 22 febbraio inaugurazione del nuovo mercato di via Piave - Piersoft : Mercato digitale della PA italiana modesto e troppo concentrato: ecco la situazione - studiotecnicob1 : @Nicco_D612 Il prossimo mercato dovrebbe essere all'insegna del SI! Mi spiego: la tal squadra vuole tizio? SI te lo… - LaraJMazza : Il ministero della Salute vieta di vendere le mascherine U-Mask: “Ritirarle dal mercato, non garantiscono prevenzio… -