M5s, i probiviri avviano l'iter disciplinare (con il No di Andreola). Morra: "Le espulsioni vanno ratificate con un voto online" (Di sabato 20 febbraio 2021) Giornata ad alta tensione nel Movimento 5 stelle dopo l'espulsione dei deputati e senatori che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. A Palazzo Madama sono in 15, e tra loro c'è il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra. "Spero che prevalga la ragionevolezza in tutte le parti", ha detto il senatore nel corso della trasmissione 'L'Ospite' di SkyTg24. "Faccio questa domanda: a chi conviene cacciarci? Forse al sistema? Se il Movimento è nato per cambiarlo, ora gli stiamo rendendo un servizio". Morra nelle scorse ore si è detto molto "scosso" dalla decisione del capo politico reggente Vito Crimi, accusato da tanti dissidenti di non avere più alcun potere dopo che gli iscritti su Rousseau hanno dato il via libera alla nascita del nuovo direttorio a 5. La cacciata dai gruppi parlamentari, però, ha chiarito il presidente dell'Antimafia, ...

