LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Liensberger demolisce Vlhova e Shiffrin! (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.24 Katharina Liensberger ha attaccato senza paura, dimostrando che oggi era realmente la migliore. L’austriaca ha vinto l’oro in parallelo (a pari merito con Marta Bassino) ed il bronzo in gigante. E’ la donna di questi Mondiali assieme alla svizzera Lara Gut-Behrami. 14.23 ORO NETTISSIMO! Katharina Liensberger demolisce tutte. L’austriaca stampa il miglior tempo di manche e vince con 1?00 su Vlhova e ben 1?98 su Shiffrin! Incredibile! 14.22 0.36 di vantaggio per l’austriaca al primo rilevamento, 0.57 al secondo! Impressionante! 14.21 Manca solo Katharina Liensberger. L’austriaca, che non ha mai vinto in Slalom in Coppa del Mondo, partirà con 3 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.24 Katharinaha attaccato senza paura, dimostrando che oggi era realmente la migliore. L’austriaca ha vinto l’oro in parallelo (a pari merito con Marta Bassino) ed il bronzo in gigante. E’ la donna di questiassieme alla svizzera Lara Gut-Behrami. 14.23 ORO NETTISSIMO! Katharinatutte. L’austriaca stampa il miglior tempo di manche e vince con 1?00 sue ben 1?98 suIncredibile! 14.22 0.36 di vantaggio per l’austriaca al primo rilevamento, 0.57 al secondo! Impressionante! 14.21 Manca solo Katharina. L’austriaca, che non ha mai vinto inin Coppa del Mondo, partirà con 3 ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Liensberger perfetta! Vlhova seconda Shiffrin insegue. Curtoni lo… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale femminile Mondiali #Cortina2021 #FISAlpine - camy00 : RT @gianmilan76: Otto anni fa la prima perla del 'poker' per Mika. Oggi? LIVE ore 9.50 #Eurosport2 con #CamillaAlfieri #Sci #Cortina2021 #… - rtl1025 : ???? In #nonstopnews parliamo dei mondiali di sci di #Cortina con @dealiprandini, @giulianorazzoli e @manfredmoelgg… - gianmilan76 : Otto anni fa la prima perla del 'poker' per Mika. Oggi? LIVE ore 9.50 #Eurosport2 con #CamillaAlfieri #Sci… -