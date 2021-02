LIVE Musetti-Seppi 3-6 2-1, Challenger Biella II in DIRETTA: break vicendevoli a inizio secondo set (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Musetti, break Seppi: brutta volée di dritto del toscano a seguire il servizio, finisce a metà rete regalando il controbreak. 30-40 PALLA break Seppi: palla corta e pallonetto di rovescio di Musetti, ma quest’ultimo è appena largo. 30-30 Che punto! Davvero bellissimo, con Musetti che recupera un gran smash di Seppi, costretto a costruirsi il quindici per due volte, alla fine è Musetti a mettere il rovescio in rete. 30-15 Prova a fare lo scambio Seppi, ma sbaglia con il dritto mettendolo in rete. 15-15 Musetti parte sbagliando timing sul tentato servizio e demivolée, si ritrova la palla addosso e ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1: brutta volée di dritto del toscano a seguire il servizio, finisce a metà rete regalando il contro. 30-40 PALLA: palla corta e pallonetto di rovescio di, ma quest’ultimo è appena largo. 30-30 Che punto! Davvero bellissimo, conche recupera un gran smash di, costretto a costruirsi il quindici per due volte, alla fine èa mettere il rovescio in rete. 30-15 Prova a fare lo scambio, ma sbaglia con il dritto mettendolo in rete. 15-15parte sbagliando timing sul tentato servizio e demivolée, si ritrova la palla addosso e ...

