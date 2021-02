Lega europeista solo per l'effetto - Draghi. "Giorgetti leader? No, piacciono i tribuni" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il politologo Tarchi ragiona sulla trasformazione del Carroccio: "Entrare nel Ppe e abbandonare il populismo è un azzardo alle urne" Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Il politologo Tarchi ragiona sulla trasformazione del Carroccio: "Entrare nel Ppe e abbandonare il populismo è un azzardo alle urne"

ilfoglio_it : Nella Lega sale l'ala giorgettiana. In FI quella più ostile al sovranismo. E sui ministeri centrali per il Recovery… - La7tv : #coffeebreak @AlbertoBagnai 'Si parli piuttosto della conversioni degli altri verso una visione di crescita' - fattoquotidiano : Il nuovo Matteo Salvini europeista e moderato non ha perso del tutto il vizio, ieri ha aperto il primo fronte polem… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Sui social la nuova linea europeista di Salvini fa notizia - Agenzia_Italia : Sui social la nuova linea europeista di Salvini fa notizia -