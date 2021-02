Inter, Sensi unico indisponibile. Questa sera ritiro ad Appiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Inter in ritiro ad Appiano Gentile Sarà una lunga notte quella che accompagnerà l’Inter verso il derby di Milano contro il Milan. I nerazzurri saranno in mini-ritiro ad Appiano Gentile per trovare la giusta concentrazione per un match molto importante, con Conte che potrà contare sulla rosa al completo con la sola eccezione di Sensi. “L’Inter stasera si chiuderà nel ritiro di Appiano per cercare carica e concentrazione in vista di una sfida che può essere chiave nella corsa al titolo. Ci sarà anche Vidal, tornato a lavorare pienamente col gruppo: il cileno sarà convocato e a disposizione, ma partirà dalla panchina vista la crescita e il buon momento di Eriksen. Conte può sorridere, il gruppo è ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 febbraio 2021)inadGentile Sarà una lunga notte quella che accompagnerà l’verso il derby di Milano contro il Milan. I nerazzurri saranno in mini-adGentile per trovare la giusta concentrazione per un match molto importante, con Conte che potrà contare sulla rosa al completo con la sola eccezione di. “L’stasi chiuderà neldiper cercare carica e concentrazione in vista di una sfida che può essere chiave nella corsa al titolo. Ci sarà anche Vidal, tornato a lavorare pienamente col gruppo: il cileno sarà convocato e a disposizione, ma partirà dalla panchina vista la crescita e il buon momento di Eriksen. Conte può sorridere, il gruppo è ...

Glongari : #Inter affaticamento muscolare per Stefano #Sensi. A rischio la sua presenza in vista del #Derby. - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Y… - passione_inter : VIDEO - Vidal c'è, nuovo stop per Sensi in allenamento: ecco i tempi di recupero - - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: Sky - Verso Milan-Inter: Vidal convocabile, Sensi alza bandiera bianca. Le ultime da Appiano - Pheet21 : RT @JulianRoss79: Due parole su Sensi. Da quando è all'Inter ha giocato 3 volte per 90 minuti, l'ultima volta il 17 settembre 2019. Success… -