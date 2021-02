Il sogno extra calcio di Lovren: “Vorrei pilotare un caccia come… Tom Cruise in Top Gun” (Di sabato 20 febbraio 2021) Oltre al calcio c'è di più. Sembra questa la frase perfetta per descrivere parte dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali dello Zenit San Pietroburgo dall'esperto difensore Dejan Lovren. Dopo essersi trasferito in Russia lasciando il Liverpool, il centrale si è raccontato nel profondo ammettendo un sogno nel cassetto che non riguarda il mondo del pallone.Lovren: "Io come Tom Cruise in Top Gun"caption id="attachment 1003787" align="alignnone" width="482" Lovren Zenit (Instagram Lovren)/caption"Non so se sia possibile, ma il mio grande sogno è sempre stato quello di pilotare un caccia", ha detto Lovren lasciando tutti di saasso. "Non ho idea di come poter realizzare questo desiderio perché ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Oltre alc'è di più. Sembra questa la frase perfetta per descrivere parte dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali dello Zenit San Pietroburgo dall'esperto difensore Dejan. Dopo essersi trasferito in Russia lasciando il Liverpool, il centrale si è raccontato nel profondo ammettendo unnel cassetto che non riguarda il mondo del pallone.: "Io come Tomin Top Gun"caption id="attachment 1003787" align="alignnone" width="482"Zenit (Instagram)/caption"Non so se sia possibile, ma il mio grandeè sempre stato quello diun", ha dettolasciando tutti di saasso. "Non ho idea di come poter realizzare questo desiderio perché ...

