Il Cantante Mascherato, Semifinale: Svelata l'Identità del Gatto! Il Cantante Mascherato, Semifinale: nuove fantastiche esibizioni per le maschere in gara ma non mancano come sempre i colpi di scena e le sorprese. In questo penultimo appuntamento con la trasmissione tv di Milly Carlucci è stata Svelata l'Identità di una maschera mentre altre due sono finite allo spareggio finale lasciando però tutto in sospeso. Ecco tutto quello che è successo e chi è stato eliminato. Il Cantante Mascherato, Semifinale: tutte le esibizioni tra indizi e nuove ipotesi dei giudici! Sono solo cinque le maschere rimaste in gara a Il Cantante Mascherato: il pappagallo, il lupo, la farfalla, l'orsetto e il gatto. Il primo ad esibirsi in questa puntata è il lupo con 'Non mollare mai' di Gigi D'Alessio.

