Giorgia Meloni | insulti shock in radio da un professore universitario | “Scrofa e vacca”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Bufera social sullo storico epresso l’ateneo di Siena Giovanni Gozzini per i graviproferiti in una trasmissionefonica nei confronti di. L’accademico all’emittente Controha apostrofato la leader di Fratelli d’Italia con gli appellativi di “”, “”, “ortolana”. Sdegno da parte del mondo della politica tout court, in particolare il partito della diretta interessata deglichiede a gran voce l’espulsione dalla cattedra toscana nonostante le scuse già arrivate da parte del. SportFace.

Il rettore: "Valutiamo provvedimenti" "Per il fatto di aver usato delle parole sbagliate durante la trasmissione sono a porgere le mie scuse a tutti quanti, aper prima e a tutte le ...... andata in onda su Controradio il 19 febbraio - uno storico e professore dell'università di Siena, Giovanni Gozzini , ha insultato la deputata e leader di Fratelli d'Italia. Gozzini, ...'Presento le mie scuse per il linguaggio usato durante la trasmissione - aggiunge Gozzini -. Non è mio costume, né come ospite storico della trasmissione di Controradio né in altra sede promuovere un ...