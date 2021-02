Femminicidio a Genova: Clara è stata uccisa dall’ex compagno (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ha accoltellata 30 volte, senza pietà, prima di tentare il suicidio. Fermato ed arrestato l’ex compagno di Clara. L’ha uccisa barbaramente, dopo averla perseguitata costantemente e senza tregua. La stalkerava ripetutamente, vessandola con ogni tipo di nefandezza, fino ad ucciderla. Clara Ceccarelli, 69 anni, è la vittima perseguitata dall’ex compagno, Renato Scapusi, 59 anni, disoccupato e ludopatico. Clara era stanca di quell’uomo che le rubava costantemente i soldi, che non faceva nulla, solo andare a sperperare i soldi al gioco d’azzardo. Cosi lascia l’uomo, cercando un altro appartamento e andando a vivere con il padre ed il figlio di 30 anni. L’uomo inizia a perseguitarla con atti osceni, anche lasciando tracce di escrementi sulla vetrina del ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ha accoltellata 30 volte, senza pietà, prima di tentare il suicidio. Fermato ed arrestato l’exdi. L’habarbaramente, dopo averla perseguitata costantemente e senza tregua. La stalkerava ripetutamente, vessandola con ogni tipo di nefandezza, fino ad ucciderla.Ceccarelli, 69 anni, è la vittima perseguitata, Renato Scapusi, 59 anni, disoccupato e ludopatico.era stanca di quell’uomo che le rubava costantemente i soldi, che non faceva nulla, solo andare a sperperare i soldi al gioco d’azzardo. Cosi lascia l’uomo, cercando un altro appartamento e andando a vivere con il padre ed il figlio di 30 anni. L’uomo inizia a perseguitarla con atti osceni, anche lasciando tracce di escrementi sulla vetrina del ...

repubblica : ?? Femminicidio di Genova, fermato l'ex compagno della donna uccisa in serata con 30 coltellate nel negozio in cui l… - GiovanniToti : Ha confessato poco fa l’ex compagno di Clara Ceccarelli, la donna uccisa a coltellate questo pomeriggio nel suo neg… - Open_gol : È stato fermato l'ex della donna uccisa con diverse coltellate nel suo negozio in centro a Genova - lavocedigenova : Femminicidio a Genova, Toti: 'Venga fatta giustizia al più presto, la Liguria si stringe attorno alla famiglia' - Harael14 : RT @GiovanniToti: Ha confessato poco fa l’ex compagno di Clara Ceccarelli, la donna uccisa a coltellate questo pomeriggio nel suo negozio i… -