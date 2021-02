Di Battista: il punto sul M5s, le espulsioni e il suo futuro (Di sabato 20 febbraio 2021) Alice Torri Alessandro Di Battista ha fatto il punto sul M5s, da giorni in subbuglio. A provocare il terremoto interno la scelta di alcuni parlamentari di non adattarsi alla linea ‘ufficiale’ dettata dai vertici pentastellati e dall’esito del voto su Rousseau, dove ha avuto la meglio l’ala filogovernativa. “Non sono d’accordo con l’espulsione” di chi ha votato contro la fiducia al governo, ma “io non sto capitanando correnti o scissioni o fondando partiti”, spiega il grillino, durante l’attesissima diretta Instagram di cui è stato protagonista oggi 20 febbraio. “Mi sto dedicando da fuori a portare avanti determinate battaglie che erano del Movimento Cinque Stelle. Io non ho cambiato idea. Non sono io a non pensarla più come il M5s, ma è il M5s a non pensarla come me”, prosegue ‘Dibba che aggiunge che “il governo” Draghi “è un’accozzaglia indecorosa ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alice Torri Alessandro Diha fatto ilsul M5s, da giorni in subbuglio. A provocare il terremoto interno la scelta di alcuni parlamentari di non adattarsi alla linea ‘ufficiale’ dettata dai vertici pentastellati e dall’esito del voto su Rousseau, dove ha avuto la meglio l’ala filogovernativa. “Non sono d’accordo con l’espulsione” di chi ha votato contro la fiducia al governo, ma “io non sto capitanando correnti o scissioni o fondando partiti”, spiega il grillino, durante l’attesissima diretta Instagram di cui è stato protagonista oggi 20 febbraio. “Mi sto dedicando da fuori a portare avanti determinate battaglie che erano del Movimento Cinque Stelle. Io non ho cambiato idea. Non sono io a non pensarla più come il M5s, ma è il M5s a non pensarla come me”, prosegue ‘Dibba che aggiunge che “il governo” Draghi “è un’accozzaglia indecorosa ...

