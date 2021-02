Covid: un anno con questa "maledetta bestia dura". Racconto a due voci (Di sabato 20 febbraio 2021) Giocavano a briscola, Adriano Trevisan e Renato Turetta, nella “Locanda al Sole” in piazza Liberazione. Adriano è ufficialmente la prima vittima italiana del nuovo coronavirus, in seguito battezzato Sars Cov2 e Covid-19, infettato nel locale di Vo’ Euganeo considerato come uno dei probabili focolai del virus in Veneto. Era il 21 febbraio 2020. Aveva 77 anni, dieci in più dell’amico Renato. “Presumibilmente è quello, il locale va chiuso” disse il direttore generale dell’azienda sanitaria locale al sindaco di Vo’, Giuliano Martini, qualche giorno prima che dall’ospedale di Schiavonia arrivi la notizia della morte di Trevisan. La notte precedente a Codogno, in Lombardia, era stato ricoverato il primo italiano risultato positivo al virus. Il 10 marzo è la volta di Turetta, stroncato anche lui dal virus. Di quella cerimonia di addio, il sindaco Martini ricorda anche i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Giocavano a briscola, Adriano Trevisan e Renato Turetta, nella “Locanda al Sole” in piazza Liberazione. Adriano è ufficialmente la prima vittima italiana del nuovo coronavirus, in seguito battezzato Sars Cov2 e-19, infettato nel locale di Vo’ Euganeo considerato come uno dei probabili focolai del virus in Veneto. Era il 21 febbraio 2020. Aveva 77 anni, dieci in più dell’amico Renato. “Presumibilmente è quello, il locale va chiuso” disse il direttore generale dell’azienda sanitaria locale al sindaco di Vo’, Giuliano Martini, qualche giorno prima che dall’ospedale di Schiavonia arrivi la notizia della morte di Trevisan. La notte precedente a Codogno, in Lombardia, era stato ricoverato il primo italiano risultato positivo al virus. Il 10 marzo è la volta di Turetta, stroncato anche lui dal virus. Di quella cerimonia di addio, il sindaco Martini ricorda anche i ...

